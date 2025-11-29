ETV Bharat / business

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಬಾಂಡ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ: ಈ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು.. ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಬಾಂಡ್‌ಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ -SEBI ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Bonds
ಬಾಂಡ್​ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? (EENADU)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 29, 2025 at 9:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೂಡಿಕೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಆಗಾಗ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಅಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಅನೇಕ ಯುವ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಡ್‌ಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ -SEBI ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಕಂಪನಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬಾಂಡ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ?: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಅಂತಹ ಜನರನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಇವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವು ಖಾತರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಬಾಂಡ್​ ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? : ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು (ಹೆಚ್ಚಾಗಿ NBFCಗಳು) ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಾಂಡ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

  • ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7 - 9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
  • NBFC ಬಾಂಡ್‌ಗಳು 10-12 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
  • ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 - 6 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
  • ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 6 - 7.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ.
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆ PSUಗಳು ನೀಡುವ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು 5.5 - 6.5ರಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ - ಮುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. AAA ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು. C ಅಥವಾ D ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.

ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ:

  1. ಯಾವುದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ಬಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
  2. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ SEBI ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
  3. ಬಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ SEBIಯಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರೈಕೆದಾರ (OBPP), ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು RIA ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಂಡ್​ ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
  4. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದ ಬಾಂಡ್​ ಆಯ್ಕೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಎಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 12 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುವುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದಾಜಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
  5. ಯಾವುದೇ ಬಾಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಶೇಕಡಾ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬಂದರೆ.. ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಯು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ: SEBI ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಶೇ.7ರಷ್ಟು ದರದೊಂದಿಗೆ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದೆ ಭಾರತ: ಮೂಡಿಸ್​

ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕ ಹೊಡೆತ; ಭಾರತದ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ 'ವಾಟರ್‌ ಚೆಸ್ಟ್‌ನಟ್' ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

TAGGED:

BONDS
AAA RATING
SEBI
WHICH BONDS ARE BEST
BE CAREFUL WITH BONDS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.