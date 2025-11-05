1,26,186 ಡಾಲರ್ನಿಂದ 1ಲಕ್ಷ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಕುಸಿದ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್; ಕಾರಣ ಏನು?
ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕರಡಿ ಕುಣಿತ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
Published : November 5, 2025 at 1:14 PM IST
ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಬುಧವಾರ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಾರಾಟದ ನಡುವೆ $100,000 ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅತಿಯಾದ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯು ದಿನದ ಕನಿಷ್ಠ $99,010.06 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತವಾದ ನಂತರ 3.7 ಪ್ರತಿಶತ ಕುಸಿದು $101,822 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಇದು ಜೂನ್ ಮಧ್ಯದ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಯಿನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇಂದು ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಎಥೆರಿಯಮ್ 6.76 ಪ್ರತಿಶತ ಕುಸಿದು $3,331.65 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರೆ, ಸೋಲಾನಾ 3.16 ಪ್ರತಿಶತ ಕುಸಿದು $157.66 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು XRP 3.16 ಪ್ರತಿಶತ ಕುಸಿದು $2.24 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಡಾಗ್ಕಾಯಿನ್ 1.47 ಪ್ರತಿಶತ ಕುಸಿದು $0.165 ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.
ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೇರ್( ಕರಡಿ - ಕುಸಿತ) ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ $126,186 ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಅದು ಶೇಕಡಾ 20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಯಿನ್ಗ್ಲಾಸ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ $1.27 ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಲಿವರ್ಜ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ದೀರ್ಘ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $2 ಶತಕೋಟಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ $19 ಶತಕೋಟಿ ದಿವಾಳಿತನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಹೂಡಿಕೆ ತಜ್ಞರು.
ವರದಿಗಳು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಆಸಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಪುಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ $80,000 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ, ಡೌ ಜೋನ್ಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಾಸರಿ 251.44 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.53 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 47,085.24 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಸ್ & ಪಿ 500 80.42 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 1.17 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 6,771.55 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಅತ್ತ ನಾಸ್ಡಾಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ 486.09 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 2.04 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 23,348.64 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಕ್ರಿಪ್ಟೋದಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು AI ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಶಾವಾದದಿಂದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ತ್ವರಿತ ಲಾಭಗಳ ನಂತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ: ಇದುವೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದು ಯಾವಾಗ?
ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ₹3,000 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ: ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್