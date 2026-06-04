ಬೆಳ್ಳಿಗೂ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲು ಚಿಂತನೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಬಿಐಎಸ್
2025ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ಇದೀಗ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸಲು ಬಿಐಎಸ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : June 4, 2026 at 3:36 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಶುದ್ದತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಕಾಲಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (ಬಿಐಎಸ್) ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಗರ್ಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025 ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನದಂಡಗಳಿಲ್ಲ. 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ (ಎಚ್ಯುಐಡಿ) ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಗರ್ಗ್, ಬಂಗಾರದ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ಗಿಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟ. ಕಾರಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಗಡಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಿಠೋಪಕರಣದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಿಐಎಸ್ನಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದವರು ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆಯಾಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಬಲದಿಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬಿಐಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ ಗರ್ಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು. ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೂ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2024-25ರಲ್ಲಿ 32 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 59 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬಿಐಎಸ್ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸುಮಾರು 230 ಅಸೇಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ಎಎಚ್ಸಿಗಳು) ಇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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