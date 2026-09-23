ಸೆ.28ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರ; ವಹಿವಾಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸೂಚನೆ
5ದಿನದ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ನೌಕರರು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 23, 2026 at 11:14 AM IST|
Updated : September 23, 2026 at 11:39 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಈ ಮಾಸಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಂ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗ ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದರೆ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.
An Appeal to SBIans— State Bank of India (@TheOfficialSBI) September 22, 2026
Let us keep our customers ahead and stand together in their service.
SBI has always stood by its people—supporting their growth, well-being and their families.
Let us come together now to keep serving our customers and keep banking going. pic.twitter.com/vgU7FYpYwP
ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರಮುಖ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಯುಪಿಐ ಹಾಗೂ ಎಟಿಎಂಗಳಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 28 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮುಷ್ಕರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬರುವುದರಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 26 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಐದು ದಿನದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
Badge wearing programme pic.twitter.com/c23L1lNALg— United Forum of Bank Unions (@UFBUIndia) September 21, 2026
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಹಿವಾಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಬ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಯುಪಿಐ ಮತ್ತು ಎಟಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ-ಸೇವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದೆ ರೀತಿ ಎಸ್ಬಿಐ ಕೂಡ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕ್ಷೇಮದ ಬಗೆಗಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿವೆ ಎಂದಿದೆ.
Banking operations at branches may be impacted on 28th, 29th & 30th September 2026 due to the proposed nationwide bank strike. Customers are requested to plan their transactions in advance and use alternate banking channels during these days.— Canara Bank (@canarabank) September 21, 2026
[Canara Bank, Customer Advisory,… pic.twitter.com/8oj4YmUIP0
ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ ಬಳಸುವಂತೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮುಷ್ಕರದ ಕಾರಣ: ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ.ಹೆಚ್. ವೆಂಕಟಾಚಲಂ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದೇ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22ರಂದು ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ದೃಢವಾದ ಭರವಸೆ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಮುಷ್ಕರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಷ್ಕರವು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಷ್ಕರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾಖಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.
Appeal to Employees of Public Sector Banks and Regional Rural Banks for Ensuring Uninterrupted Banking Services— PIB India (@PIB_India) September 22, 2026
▶️The United Forum of Bank Unions and certain other Unions/Associations in the Public Sector Banks (supported by Regional Rural Banks) have called for a series of… pic.twitter.com/treSPA2nie
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು: ಮುಷ್ಕರ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನ, ಉತ್ತಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೇಮಕಾತಿ ಹಾಗೂ ಬಡ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀತಿಗಳಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತೃತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ನಿಗದಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
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