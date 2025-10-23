ETV Bharat / business

ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​: ನವೆಂಬರ್​ 1ರಿಂದ ಒಂದೇ ಖಾತೆಗೆ 4 ನಾಮಿನಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಮಿನಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್​​ ಕಾನೂನುಗಳ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಡಿ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ANKS-NOMINATIONS
ನವೆಂಬರ್​ 1ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 4 ನಾಮಿನಿಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : October 23, 2025 at 4:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಮಿನಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ 2025ರ ಅಡಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಗುರುವಾರ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ 2025, ಏಪ್ರಿಲ್ 15 2025 ರಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಐದು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಯ್ದೆ 1934, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 1949, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಯ್ದೆ 1955 ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳು (ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1970 ಮತ್ತು 1980. ರ ಅಡಿ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನು?: ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಠೇವಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಇದು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಠೇವಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಕ್ರಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ: ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಸ್ಟಡಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಲಾಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಕ್ರಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಠೇವಣಿದಾರರು ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಾಮಿನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯ ಪಾಲು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಠೇವಣಿಗಳು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರಿಸುವ ಅಥವಾ ಲಾಕರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ನಾಮಿನಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಾಮಿನಿಯು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದ ನಾಮಿನಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮ್ಯತೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ ಕ್ಲೈಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಬಹು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ) ನಿಯಮಗಳು 2025. ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಸದರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 ಮತ್ತು 20, ಜುಲೈ 29, 2025 ರ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ S.O. 3494(E) ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2025 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಾಯ್ದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು?: ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ 2025, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ವರದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ಠೇವಣಿದಾರರು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಧಿಕಾರವಧಿ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ; ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ,2025 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು (PSB ಗಳು) ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡದ ಷೇರುಗಳು, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿಗೆ (IEPF) ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ: ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು PSBಗಳು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವೃತ್ತಿಪರರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಜುಲೈ 29, 2025 ರ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಗಣನೀಯ ಬಡ್ಡಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನು 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಗಣನೀಯ ಬಡ್ಡಿ'ಯ ಮಿತಿಯನ್ನು 1968 ರ ನಂತರ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಅವಧಿಯನ್ನು 97 ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು 8 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ದಿನದಂದು ಭಾರಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಒಂದೇ ದಿನ 6 ಸಾವಿರ ರೂ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ; ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ದರ?

ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಘಟಕ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ; ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸದಿದ್ರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ- ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ

TAGGED:

BANKS NOMINATIONS
BEGINNING NEXT MONTH
BANK CUSTOMERS CAN OPT 4 NOMINEES
ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್
BANK CUSTOMERS CAN OPT 4 NOMINEES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

46ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಾಹುಬಲಿ: ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಈ 5 ಸಂಗತಿ

ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್, ಹೋಂಡಾ, ಜಾವಾಗೆ ಟಕ್ಕರ್​ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ ಯಮಹಾದ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ!

ಯೂಟ್ಯೂಬ್​ನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್‌ಫೇಕ್​ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್​ ಟೂಲ್​! ನಿಮ್ಮ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!

'ನನಗಾಗಿ ಉರುಳುಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದರು'​: ಕೌನ್​ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನೆನೆದ ಅಮಿತಾಬ್​ ಬಚ್ಚನ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.