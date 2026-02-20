ಈಕ್ವಿಟಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್: ನೀವು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡದಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
Published : February 20, 2026 at 7:04 PM IST
ಈಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಇವು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಶೇ.80ನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನ(ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್)ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಈಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ(3 ವರ್ಷಗಳು) ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಎಸ್ಐಪಿ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಪ್ರತಿ ಮಾಸಿಕ ಕಂತಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 5,000 ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬರುವ ಜನವರಿವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಈಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿ.
- ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ (ಎಎಂಸಿ)ಗಳಿಂದ ಬಹು ಈಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ ತಪ್ಪು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ನಿಧಿಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ಕೇವಲ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಅನೇಕ ಇತರೆ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
- ಈಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. (ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ) 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಈಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಇತರ 80C ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು (PPF, ಜೀವ ವಿಮೆ) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕಡಿತವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರೂ. 1.5 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿತವು ಮೂಲ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ, ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ.
- ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಲಾಕ್-ಇನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
- ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಲ ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಹಿಂದಿನ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಇತರರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಧಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು ವೆಚ್ಚ ಅನುಪಾತ, ಷೇರು ಸಂಯೋಜನೆ, ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಆದಾಯವು ಭವಿಷ್ಯದ ಆದಾಯದ ಖಾತರಿಯಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅದರ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
ಲಾಕ್-ಇನ್ ನಿಯಮಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ, ಈಎಸ್ಎಸ್ಎಸ್ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.
