ಎಟಿಎಫ್ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟು: ಒಂದು ಕಿಲೋಲೀಟರ್ ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಏರಿಕೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ದರ ಮಾತ್ರ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.
Published : April 1, 2026 at 5:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಇಂಧನ (ಎಟಿಎಫ್) ಬೆಲೆಯೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಒಂದೇ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಲೀಟರ್ಗೆ (1 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್) ದಾಖಲೆಯ 2.07 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಇಂಧನ ದರವು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಲೀಟರ್ಗೆ 1,10,703 ರೂಪಾಯಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ 2,07,341 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 114ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಂತಾಗಿದೆ.
ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿಸಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8.5 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಲೀಟರ್ಗೆ 1,04,927.18 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿದೇಶಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನಗಳು ಪಾವತಿಸುವ ದರದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇಶೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಾವತಿಸಲಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ದರವು ಶೇ.114.5 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಲೀಟರ್ಗೆ 2,07,341.22 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇತರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ: 19 ಕೆಜಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 195.50 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ 2,078.50 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಆಯ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರ ಲೀಟರ್ಗೆ 11 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 'ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೀನ್' ಡೀಸೆಲ್ ದರ 1.50 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಮನೆಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು, "ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ, ಕೇವಲ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು (ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 15 ರೂ.) ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಕಡಿತ: ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ರಾಮ್ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, "ಇದು ದಿಢೀರ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ದರವನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ 24.40 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ 104.99 ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
