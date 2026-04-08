ETV Bharat / business

ಕದನ ವಿರಾಮ; ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ, ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ನಿಫ್ಟಿ ; ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ, ಬಂಗಾರ ಏರಿಕೆ

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅತ್ತ ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತ ತೈಲ ಬೆಲೆಯೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ANI

Published : April 8, 2026 at 8:15 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಸುದ್ದಿಯ ನಂತರ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಷ್ಯಾದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದವು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇರಾನ್​ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದವು.

ಜಪಾನ್‌ನ ನಿಕ್ಕಿ 225, ಶೇ. 5.28 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿತು. 2,822.44 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ KOSPI ಶೇ. 5.61 ಅಥವಾ 308.11 ಅಂಕಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.

ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ಗಿಫ್ಟ್​ ನಿಫ್ಟಿ: ಭಾರತದ GIFT NIFTY ಕೂಡ ಶೇ. 3 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 23,841.00 ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.

ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ. 3.04 ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ 763.47 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಶೇ. 3.72 ಅಥವಾ 1234.69 ಅಂಕಗಳ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

100 ಡಾಲರ್​​ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ದರ: ಕದನ ವಿರಾಮವು ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:24 ಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಶೇ. 13.04 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ 95.02 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಶೇ. 13.76 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 97.41 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿತು.

ಏರಿಕೆಯಾದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ. 100.45 ಅಥವಾ ಶೇ. 2.13 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಇರಾನ್​: ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುವ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಕಡೆಯವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಮವನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮುನೀರ್ ಅವರ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಷರೀಫ್ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರತ್ವದ ವಿನಂತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ 15 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನ 10 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ POTUS ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇರಾನ್‌ನ ಸುಪ್ರೀಂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅರಘ್ಚಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಗೆ, ಇರಾನ್‌ನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಘ್ಚಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಎರಡು ವಾರ ಬಾಂಬ್​ ದಾಳಿ ಸ್ಥಗಿತ, ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಟ್ರಂಪ್​: ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಎಂದ ಇರಾನ್​​​​​​​​​​​ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ

ಅಮೆರಿಕ - ಇರಾನ್​ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ: ಪಾಕ್​​ ಪ್ರಧಾನಿ ಘೋಷಣೆ: ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ!

2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಇರಾನ್​; ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ

TAGGED:

OIL SLUMPS
GOLD PRICE INCREASE
GIFT NIFTY
IRAN US AGREE TO 2WEEK CEASEFIRE
ASIAN MARKETS SURGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.