ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದ ತಜ್ಞರು!
ಸುಂಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯದೇ ಅತಿಯಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 26, 2026 at 1:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಈ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ಸುಂಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯದೇ ಅತಿಯಾದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮಾತುಕತೆಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಕೆನಡಾದ ನಿರ್ಧಾರವು, ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂಕಗಳು ಸುಸ್ಥಿರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹದಗೆಡಿಸಬಲ್ಲವು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯದ ತಜ್ಞರು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ, ಆ ವಿನಾಯಿತಿಯು ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ಎಂಸಿಎ ಒಪ್ಪಂದವಿದ್ದರೂ ಕೆನಡಾವು ಉಕ್ಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕೋರಿತ್ತು.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೃಷಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯಮಗಳು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸುಂಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಮಾತನಾಡಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೆನಡಾದ ಅನುಭವ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.. ಕೃಷಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಭಾರತವು ಸ್ಪಷ್ಟ, ಬದ್ಧತೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಂಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 232, 301 ಅಥವಾ ಇತರ ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಾತುಕತೆಯ ವೇದಿಕೆಯ ಹೊರಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಸುಂಕ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತವು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
ರಫ್ತುದಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ: ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವಾಗ, ಭಾರತವೂ ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿಲುವು ತಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಂಕಜ್ ಚಡ್ಡಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದುವೇ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಚಡ್ಡಾ ಹೇಳಿದರು.
ರೈತರ ದೃಷ್ಟಿ: ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ 'ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ'ದ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್, ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 1994ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೇಶಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಚೌಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತಿದೆ, ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭಾರತವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮ, ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
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