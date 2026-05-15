ನೀವು ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿದಾರರೇ?: ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ

ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 15, 2026 at 3:41 PM IST

'ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಕನಿಷ್ಠ 10-12 ಪಟ್ಟು ಇರಬೇಕು' ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಕೇ? ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೇಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲೇಬೇಕು.

ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಪಾಲಿಸಿದಾರ ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿಲ್ಲದೆ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಬಂಧನೆ ಇದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ನಾಮಿನಿಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ತಡ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೆಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾವತಿಸುವುದು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಸಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಾಲಿಸಿ ರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಇದ್ದರೂ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ನಾಮಿನಿಗಳು ಆ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು?: ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ, ನಾಮಿನಿಯು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲಿಸಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಮಿನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಾಮಿನಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.

ಸತ್ಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕು: ಅನೇಕ ಜನರು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ನಾಮಿನಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾಮಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ, ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಯಾವುದೇ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು, ಪಾಲಿಸಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು. ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಗಳು, ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಆಗ ನಾಮಿನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ತಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಪಡೆಯಿರಿ: ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ, ನಾಮಿನಿಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು: ಹಕ್ಕು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಕಾರಣಗಳು, ಅಗತ್ಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರದಿಗಳಂತಹ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಬೇಕು. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ವಿನಂತಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕ್ಲೇಮ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಬಾರದು. ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ, ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಾಮಿನಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಯಾವುದೇ ತೊಡಕುಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

