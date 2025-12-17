ETV Bharat / business

ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅರಕು ಕಾಫಿ: ದಿನಕ್ಕೆ 10,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ಆಸ್ವಾದ

ಅರಕು ಕಾಫಿ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ರುಚಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅರಕು ಕಾಫಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 17, 2025 at 12:29 PM IST

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಅರಕು ಕಾಫಿ ವಿಶೇಷ ಬ್ರಾಂಡ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೋದರೂ ಈ ಕಾಫಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಇದರ ರುಚಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದು, ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಅರಕು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂಗಿಂತ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಹ ಇದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿದಿನ 10,000 ಜನರು ಈ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗುರುತು: ಅರಕು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಕು ಮತ್ತು ಪಾಡೇರು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಅದು ಅದೇ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಫಿಯು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಜಿಸಿಸಿ (ಗಿರಿಜನ ಸಹಕಾರಿ ನಿಗಮ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 96 ಅರಕು ಕಾಫಿ ಮಳಿಗೆಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 15 ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗಿರಿಜನ ಸಹಕಾರಿ ನಿಗಮ ನೇರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ 11 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು. ಜಿಸಿಸಿ ಮಳಿಗೆಗಳು ಸಿರಿಪುರಂ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಜಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಉಷೋದಯ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿವೆ.

ಮಾರಾಟದ ಮಾಹಿತಿ: ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮಾರಾಟವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷರೂಗಳವರೆಗೂ ತಲುಪಿದರೆ, ಉಷೋದಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ, ಸಿರಿಪುರಂನಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷರೂವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎರಡು ವಿಧ: ರೈತರು ಅರಕು ಕಾಫಿಯ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಅರೇಬಿಕಾ ಪಾರ್ಚ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕಾ ಚೆರ್ರಿ. ಜಿಸಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 450 ರೂ ಮತ್ತು 270ರೂಗೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 700 ರೂವರೆಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಸಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

