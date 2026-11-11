ಅಮೂಲ್ ಹಾಲಿನ ದರ ಲೀಟರ್ಗೆ 2ರಿಂದ 4 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ನಂದಿನಿ, ಮದರ್ ಡೈರಿ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಅಮೂಲ್ ಕೂಡಾ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಸಿದೆ.
Published : November 11, 2026 at 9:29 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೂಲ್ ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಡೈರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಜರಾತ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್), ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನಾಳೆಯಿಂದ (ಗುರುವಾರ) ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 2ರಿಂದ 4 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್, ನವೆಂಬರ್ 12ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧದ/ಪ್ಯಾಕ್ನ ತಾಜಾ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಶೇ.4-5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವಿರುವ 'ಅಮೂಲ್ ತಾಜಾ' ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶವಿರುವ 'ಅಮೂಲ್ ಗೋಲ್ಡ್' ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 4 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಒಣ ಮೇವು, ಹಿಂಡಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಮೊಲಾಸಸ್ನಂತಹ ಪಶು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವೆೆಡೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ನಮಗೆ ಹಾಲಿನ ಗ್ರಾಹಕ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ತನ್ನ ಸದಸ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸುವ ದರವನ್ನು ಶೇ.4-5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈಗಿನ ಈ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಮೂಲ್ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಆದಾಯದ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು 36 ಲಕ್ಷ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಹುಪಾಲು ಮೊತ್ತ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಂಪನಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತ್ತು.
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