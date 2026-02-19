ETV Bharat / business

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ AI ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖೇಶ್​ ಅಂಬಾನಿ

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ AI ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ - ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾದಂತಹ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿಕೆ

@IndiaAIAmbani pledges Rs 10 lakh cr investment to make AI affordable
AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಮುಖೇಶ್​ ಅಂಬಾನಿ (@IndiaAI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 19, 2026 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಐನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. AI ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾದಂತಹ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ AI ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಯೋ, ಭಾರತವನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ. ಜಿಯೋ ಈಗ ಭಾರತವನ್ನು ಗುಪ್ತಚರ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯುವಷ್ಟು ಶಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡೇಟಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ, ಗುಪ್ತಚರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದು ಊಹಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಅಲ್ಲ. ಇದು ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೂಡುತ್ತಿರುವ ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ಜಿಯೋ ಭಾರತದ AI ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

22 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಜಿಯೋಶಿಕ್ಷಕ್, ತ್ವರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಯೋಆರೋಗ್ಯ AI ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 140 ಮಿಲಿಯನ್ ರೈತರಿಗೆ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಜಿಯೋಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಜಿಯೋಭಾರತ್‌ಐಕ್ಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ AI ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂಬಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಡೇಟಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು AIನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಭಾರತ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾ ಗ್ರಾಹಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಡೇಟಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮಾಸಿಕ 12 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗ್ರ ಮೂರು ನವೋದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖೇಶ್​ ಅಂಬಾನಿ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಭಾರತದಲ್ಲಿ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಣ: ಓಪನ್‌ಎಐ, ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್, ಟಿಸಿಎಸ್ ನಡುವೆ ಬಹು - ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಘೋಷಣೆ

ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್​ ಗೇಟ್ಸ್​ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ: ಗೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಭಾರತ ಎಐನ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕ: ಪಶ್ಚಿಮದಂತೆ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದವಿದೆ - ರಿಷಿ ಸುನಕ್​

TAGGED:

AMBANI INVESTMENT ON AI SUMMIT
AMBANI INVESTMENT ON AI
INDIA AI IMPACT SUMMIT
ಮುಖೇಶ್​ ಅಂಬಾನಿ
MUKESH AMBANI AI INVESTMENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.