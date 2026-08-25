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ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಶುಲ್ಕ, ದಂಡ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ರವಾನೆ ಮಾಡದ ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಸಾಗಣೆಗೆ 60 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

AMAZON PENALTIES
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2026 at 11:02 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ದಂಡದ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮಾರಾಟಗಾರರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ಈಸಿ ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಶಿಪ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

ಈಸಿ ಶಿಪ್ ಅಡಿ, ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಈಸಿ ಶಿಪ್ ಪಿಕಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸೆಲ್ಫ್ ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ, ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಥವಾ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಅಮೆಜಾನ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ರವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಇದ್ದ ವರ್ಗ ಆಧಾರಿತ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಈಗ ಆರ್ಡರ್​​ನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ 10 ಪ್ರತಿಶತ, 10,001 ರಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು, 50,001 ರಿಂದ 1,00,000 ರೂ.ಗಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 1,00,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 2 ಪ್ರತಿಶತ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 18 ಪ್ರತಿಶತ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಖರೀದಿದಾರರ ಆರ್ಡರ್​ ಅನ್ನು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರಾಟಗಾರನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರನು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಫುಲ್‌ಫಿಲ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಈಸಿ ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್​ ಚಾರ್ಜ್​ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧರಿಸಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲೋಸ್​ ಚಾರ್ಜ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಬಳಸುವ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.

500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗಿನ ಬೆಲೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ, 500 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

"ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಡಿದ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ನಾವು ಸುಲಭ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ- ಸಾಗಣೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವು ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರದ್ದತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು Amazon.in ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 1 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀರಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ ರದ್ದತಿಗಳಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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