ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 48 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಿಇಒ
ಈ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(AI) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
By ANI
Published : June 25, 2026 at 5:40 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ(ಸಿಇಒ) ಆ್ಯಂಡಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಇಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 48 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.
"2010ರಿಂದಲೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು 40 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ 2026ರಿಂದ 2030ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ 35 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು 35 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ 48 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
"ನಮ್ಮ ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮದ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 13 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಘೋಷಣೆಯು ಎಐ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಈ ಬಂಡವಾಳವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ 13 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಯೋಜಿತ ಮೊತ್ತ 21 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಬಂಡವಾಳ ನಿಯೋಜನೆಯು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್ ವೆಬ್ ಸೇವೆಗಳ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಹಬ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾಪನಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 2030ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 3.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
2030ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ 80 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು, 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಎಐ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಸ್ತರಣೆ, 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಐ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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