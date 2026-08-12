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ನಿಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ Airtel! ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 3 ಯೋಜನೆಗಳು ಬಂದ್

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಏರ್‌ಟೆಲ್
ಏರ್‌ಟೆಲ್ (Getty Images)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 7:23 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ 299 ರೂ ಯೋಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ 579 ರೂ, 619 ರೂ ಮತ್ತು 649 ರೂಪಾಯಿಯ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರನಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳ ಕಡೆಗೆ ಉದ್ಯಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಈ ನಡೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ 199 ರೂ ಮತ್ತು 219 ರೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಬದಲಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಜನಪ್ರಿಯ 299 ರೂಪಾಯಿಯ ಯೋಜನೆಯ ಚಂದಾದಾರರು ಇನ್ನುಮುಂದೆ 349 ರೂ ರಿಚಾರ್ಜ್‌ ಪ್ಯಾಕ್ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.16ರಷ್ಟು ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ತಜ್ಞರು, ಈ ಕ್ರಮ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರನಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ 299 ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿಗದಿತ ಡೇಟಾ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಟಾಪ್‌ ಅಪ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. 349 ರೂ ಯೋಜನೆ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 5G ಡೇಟಾ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್‌ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ ಡೇಟಾ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು ಕಳೆದ ವಾರ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತ್ತು.

ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಾಲ್ ವಿಟ್ಟಲ್, "ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ನೀವು ಅನಿಯಮಿತ ಡೇಟಾ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ARPU (ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಆದಾಯ) ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆದಾರನ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ (ARPU) ಶೇ.5.6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 264 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 250 ರೂ.ಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇತರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳೂ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತೆರಿಗೆ ಕಳೆದು ಶೇ.37.3 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು 8,167 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಶೇ.18.3 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 58,539 ಕೋಟಿ ರೂ ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು 49,462.6 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.

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TAGGED:

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ಏರ್‌ಟೆಲ್
AIRTEL RECHARGE PLANS
AIRTEL RS 299 PACK
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