ವಿದೇಶದ ಬಳಿಕ ಕೆಲ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಘೋಷಣೆ

ಇಂಧನ ದರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿರುವ ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ, ಶೇಕಡಾ 22 ರಷ್ಟು ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 27, 2026 at 4:08 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 22 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ತೀವ್ರ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಕಡಾ 27 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4,400 ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,600 ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು 800 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಶೇಕಡಾ 22 ರಷ್ಟು ಕಡಿತ: "ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ, ಕೆಲವು ದೇಶೀಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ

ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20-22 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ವಿಮಾನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ: "ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಮಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯ, ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್​ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.

ವಿದೇಶಗಳ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತ: ಏರ್​ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೆಲವು ವಿದೇಶಗಳ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದು ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿ-ಚಿಕಾಗೊ, ಮುಂಬೈ-ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ದೆಹಲಿ-ಶಾಂಘೈ, ಚೆನ್ನೈ-ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಇತರ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

