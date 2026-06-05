ಏನಿದು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ವಿರುದ್ದದ ಆರೋಪ; ಆಡಳಿತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕುರಿತ ವಿಭಿನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನು?
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರಿಹಾರ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಒಳಗಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ
By ANI
Published : June 5, 2026 at 11:27 AM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕೋಟ್ಯಂತರ ಠೇವಣಿದಾರರು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಆಡಳಿತದೊಳಗಿನ ಆರೋಪಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾಲದಾತರಿಗೂ ಆತಂಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪರಿಹಾರ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ನ ಒಳಗಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಲೋಪ: ಆರೋಪಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್ಬಿಐ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಡಳಿತ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಸೃಷ್ಟಿಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿಲುವನ್ನು ಇದು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ಆರೋಪ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲೀಲಾವತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುದ್ದಿಯಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಶಶಿಧರ್ ಜಗದೀಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಲಂಚದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಲೀಲಾವತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ದೂರು 65 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಕಿಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೇ 6 ರಂದು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಗದೀಶನ್ ಅವರ ಲಂಚ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ದುರುಪಯೋಗ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಭೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಿರ್ಗಮನ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಯಿತು.
ಆರ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರ್ಬಿಐ, ಆರ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋರಿದಂತೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲದೇ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಉತ್ತಮ ಹಣಕಾಸು, ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡವನ್ನು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಆರ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿತು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದ್ರವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಕಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ, ಕೂಡ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಲವಾದ ಆಡಳಿತ ಮಾನದಂಡಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದೇಶನ, ವ್ಯವಹಾರ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವತಂತ್ರ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿತು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಡಳಿತ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸಿತು.
ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ವಿಚಾರ: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು, 45 ಕೋಟಿ ರೂ ವಿಭಿನ್ನಾಂತರದ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ವಿಚಾರ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ತನಿಖೆಯು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಪ್ಪಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆಯ್ದ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಸೋರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆ ಮೂಡಿಸಿ, ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದುರಂತ, ಹಗರಣ, ವಂಚನೆ, ಕುಸಿತ, ಆಡಳಿತ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಸತ್ಯದ ನಡುವಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೀಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೀಗ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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