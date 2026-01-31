ಸಿಗರೇಟ್ಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೆಸ್: ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿ
ಸಿಗರೇಟ್, ತಂಬಾಕು ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೆಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
By PTI
Published : January 31, 2026 at 8:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಮಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೆಸ್ ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
2017ರ ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 28ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಸೆಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ (ಎಂಆರ್ಪಿ) ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗಿಯುವ ತಂಬಾಕು, ಫಿಲ್ಟರ್ ಖೈನಿ, ಜರ್ದಾ, ಸುವಾಸನೆ ಭರಿತ ತಂಬಾಕು, ಗುಟ್ಕಾ ಸೇರಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಲಾದ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು: ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸೆಸ್ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿಗೆ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಯಾರಕರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಕರು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 24 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ತೆರಿಗೆಯ ಅನುಸಾರ, ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡದ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2.05 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದದ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2.10 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ದದ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ (65-70 ಮಿಮೀ) ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 3.6 ರಿಂದ 4 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳ (70-75 ಮಿಮೀ) ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಸುಮಾರು 5.4 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
7 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಸೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ: ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸೆಸ್ನ ಉದ್ದೇಶವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಮತ್ತು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹರಿವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
2017ರಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಗಳು ಬದಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮೇಲಿನ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ.53 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯ ಕಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಮಾನದಂಡವಾದ ಶೇ.75 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕಿಂತ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.