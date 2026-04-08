ಇದು ಅಮೆರಿಕ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೀರಿದ್ದು, ಎಸ್ಇಸಿ ಪ್ರಕರಣ ವಜಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ ಅದಾನಿ
2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಂಚ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಎಸ್ಇಸಿ ಅದಾನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿತ್ತು.
Published : April 8, 2026 at 12:16 PM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಯೋಗದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಂಚನೆ ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಂಚ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಎಸ್ಇಸಿ 2024ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಸಾಗರ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಯುಎಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿ ಅದು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಸಾಗರ್ ಅದಾನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವ ಚಲನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಜಿಇಎಲ್) ನಿಂದ 2021 ರ ಬಾಂಡ್ ಮಾರಾಟದ ಕುರಿತು ಎಸ್ಇಸಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬಹು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದಾನಿಗಳು ವಾದಿಸಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಾನಿಯ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದೆ.
ಲಂಚ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಇಸಿ ಆರೋಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಂಡ್ಗಳು ಪಕ್ವವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದಾನಿ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಎಸ್ಇಸಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶೀಯ ವಹಿವಾಟು ತೋರಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಯುಎಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಸ್ಇಸಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ವಿತರಕರು, ಎಸ್ಇಸಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಯುಎಸ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡದ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಯುಎಸ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಕಾನೂನುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಅದಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್: ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, 23,349 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಇಳಿದ ನಿಫ್ಟಿ
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದಾನಿ ಲಂಚ ಆರೋಪದ ಸದ್ದು: ಬುಧವಾರಕ್ಕೆ ಸದನ ಮುಂದೂಡಿಕೆ