ದೇಶದ ಖಾದ್ಯ ತೈಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಮದು ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು, ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗ
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಬೀಜ ಕೃಷಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹಲವಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾಳಜಿಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಂಗ ರಾವ್ ವೀರಪನೇನಿ.
Published : May 29, 2026 at 5:47 PM IST
ದೇಶವು 90ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನಂತರ ವೇಗವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ - ಪೂರೈಕೆ ಅಂತರದ ಉಗ್ರವಾದ ಉಪಾಯಕ್ಕೆ ಜಾರುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 2024-25ರಲ್ಲಿ 16 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಆಮದುದಾರ ದೇಶವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ (2024-25: ರೂ. 1,61,000 ಕೋಟಿ) ಹೊರುವುದು ಬಹಳ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ದೇಶವು ಅನೇಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಎಣ್ಣೆಯುತ ಬೆಳೆಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ - ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ (NMEO-OS) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ - ಆಯಿಲ್ ಪಾಮ್ (NMEO-OP) ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಷನ್ಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕೃಷಿ ಜೀವಪರಿಸರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಭಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ದೇಶವನ್ನು ಈ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ನೀತಿಗಳೇ?
2024-25ರ ತೈಲ ವರ್ಷದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸುಮಾರು 43 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್, ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆ 1412 ಕೆ.ಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಲಭ್ಯತೆ ಕೇವಲ 12 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು 90ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಹಳದಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದ ದತ್ತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ (24 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್; 843 ಕೆ.ಜಿ/ಹೆಕ್ಟೇರ್; 7.5 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್) ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇಶವು ಎಣ್ಣೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೋಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NIN/ICMR-2024) ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ (RDA) ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 12 ಕೆ.ಜಿ. ಗೋಚರ ಎಣ್ಣೆ (visible oils) ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ದೇಶವು ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು 2020-21ರಲ್ಲೇ ಮೀರಿದೆ (18.2 ಕೆ.ಜಿ. ಅಂದರೆ RDAಯ 152%) ಮತ್ತು 2023-24ರ ತೈಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ 23.5 ಕೆ.ಜಿ/ವರ್ಷ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ (25 ಕೆ.ಜಿ.) ಬಳಕೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ.
ನೀತಿ ಆಯೋಗದ 2024ರ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳ ಬಳಕೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು 2030ರಲ್ಲಿ 38.9 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಿಂದ 2047ರಲ್ಲಿ 41.9 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, ದೇಶವು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಬಳಕೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ (40 ಕೆ.ಜಿ. + /ವ್ಯಕ್ತಿ/ವರ್ಷ) ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಈ ಬೇಡಿಕೆಯು 2030ರಲ್ಲಿ 45.5 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಿಂದ 2047ರಲ್ಲಿ 66.8 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ದೇಶವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲಿ ಓಟ (rat race) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ, ತನ್ನ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್, ಹೆಚ್ಚು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, LDL, ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇವೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿತಿಯು ಬಹಳ ದೂರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳೆಗಳ ಅಡಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ಥಿರ ಮಾನ್ಸೂನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಲ್ಲದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು, ಹಲವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದು (ಜೀವ ಜನ್ಯ/ಅಜೀವ ಜನ್ಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ದುರ್ಬಲತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂತತಿ ಸುಧಾರಣಾ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಅತೀತವಾಗಿವೆ), ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿರೋಧಿ ಲಾಬಿಗಳ ನಿರಂತರ ವಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಸಂತತಿ ಸುಧಾರಕರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನಾನ್ ಜಿ.ಇ./ನಾನ್ ಜಿ.ಎಂ.ಒ. ಜೀನೋಮ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರೈತರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೃಷಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ನಿರಾಸಕ್ತಿ (ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಕರಣದಂತೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಖಾತ್ರಿಯುತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ) ಇವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯಾದರೂ, ಮೇಲಿನ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದೂರವಾಗಿವೆ. ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬಹುತೇಕ ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು? ಇದು ರೈತ-ಹಿತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ-ಹಿತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಿರಬೇಕಾ?.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ. ಇವುಗಳು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಉಳಿತಾಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸಲು ಆಮದು, ರೈತ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ನೀತಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳಾಗಿವೆ:
- ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ NIN/ICMRನ RDAಯ ಕನಿಷ್ಠ 150-160%ರಷ್ಟು (ಈಗಾಗಲೇ 2020-21ರಲ್ಲಿ 18 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ) ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ RDAಯ 12 ಕೆ.ಜಿ. ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು.
- ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ, ತೆರೆದ ಮತ್ತು ಉದಾರ ಆಮದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಶೂನ್ಯ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮೂಲ ತೆರಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ) ಕೈಬಿಡುವುದು. ದೇಶವು ಸಸ್ತ ಬೆಲೆಯ ಆಮದುಗಳಿಂದ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು WTO ಅಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ಶೇ45ರಿಂದ ಇತರ ಎಣ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಶೇ 300ರ ವರೆಗೆ ಆಮದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಮದು ನೀತಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.
- ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ, ರೈತರು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪೂಲ್ಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಕ್ಕೂ MSPಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸುವುದು. ಈ ಬೋನಸ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಣವನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಆಮದು ಕಡಿತದಿಂದ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಮೊತ್ತದಿಂದ ತುಂಬುವುದು.
- ರೈತರಿಗೆ C2 ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಲಾಭದಾಯಕ MSP ನೀಡುವುದು (A2+FL ಬದಲು). ಇದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಯುತ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೃಷಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಎಣ್ಣೆಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಗಳು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಳಕೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಬಗೆಗೆ ತಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತೀವ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸುವುದು.
- ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು PDS ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಬೆಳೆಗಳಂತಹ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬಳಸುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಣಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಂತ್ರದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 24×7 ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವುದು.
ಲೇಖನ: ರಂಗಾ ರಾವ್ ವೀರಪನೇನಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ಸೀಡ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ (ICAR - DOR) ನ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು.
(ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಲೇಖಕರದ್ದೇ ಆಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ETV ಭಾರತ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)
