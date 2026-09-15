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IPO ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸೆ.17ರಂದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ

ಐಪಿಒ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ.

A Divided Tata Sons Board To Meet On September 17 To Decide On IPO, Chandra's Successor
IPO ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸೆ.17ರಂದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 10:24 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಬೃಹತ್ ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್​ನ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್'ನ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಸಭೆ ಸೇರಲಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದೂವರೆ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ, ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವರೆಗಿನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಈ ಸಮೂಹದ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದರೆ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್‌ನ ಸಂಭಾವ್ಯ IPO ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದ್ದು, 'ಕೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ' ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮತ್ತು 'ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ' -NBFC ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್‌ನ ಮನವಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಮನವಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಮಾತೃಸಂಸ್ಥೆಯು ಖಾಸಗಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

2022 ರಲ್ಲಿ 'ಅಪ್ಪರ್ ಲೇಯರ್ NBFC' ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್‌ಗೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ನಿಯಮದ ವಿರುದ್ಧ ಉನ್ನತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಆ ಗಡುವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿರುವುದರಿಂದ, ಐಪಿಒ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್‌ಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಜಟಿಲವಾದ ಮೂರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು IPO ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೆಯದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ವಿಷಯ. ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ವಿರೋಧದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ತಾವು ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯದು ಸ್ವತಃ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು; ಇದು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ಐಪಿಒ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರಾದ ಶಾಪೂರ್ಜಿ ಪಲ್ಲೊಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ಗೆ ಇದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಮ್ಮೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ್ದಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 25 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮೇಲಿನ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಐಪಿಒಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೊರಾಬ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಶೋಧ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದತ್ತಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸದಂತೆ ತಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ದತ್ತಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು ಷೇರುಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ವೇಣು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರು ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜೀವಮಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿವಂಗತ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್‌ನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್​ ​ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೋಯೆಲ್ ಟಾಟಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಿದೆ.

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