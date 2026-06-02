ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ 204 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ! ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿಯ ರಾಯದುರ್ಗಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಅಕ್ಷರಶ: ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.
Published : June 2, 2026 at 12:59 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇರುವ ರಾಯದುರ್ಗಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಗಮ (ಟಿಜಿಐಐಸಿ) ಸೋಮವಾರ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 83/1 ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ 4ರಲ್ಲಿ 5.09 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇ-ಹರಾಜು ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಕರೆಗೆ 204 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ವಂಶಿರಾಮ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು 5.09 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಟ್ಟು 1,038.36 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಈ ಮೊತ್ತ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಶೇ.46.8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು!.
ಸದ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದು, ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು 204 ಕೋಟಿ ರೂ ತಲುಪಿತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1ಎ, 1ಎಫ್ (6.29 ಎಕರೆ) 237 ಕೋಟಿ ರೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು.
ರಾಯದುರ್ಗಂನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್ಗಳ ಇ-ಹರಾಜಿನೊಂದಿಗೆ ಟಿಜಿಐಐಸಿ ಒಟ್ಟು 2,529 ಕೋಟಿ ರೂ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಎಕರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಸರಾಸರಿ 222 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಸರಾಸರಿ 156 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಶೇ.42ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಟಿಜಿಐಐಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಕೆ.ಶಶಾಂಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಒದಗಿಸಿದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಕ್ಷಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
