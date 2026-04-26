ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಸ್ವಿಸ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ: ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತ, ಆರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗಾಯ

ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ A330 ವಿಮಾನವು ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾರಾಟವನ್ನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ.

Representative image
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 26, 2026 at 12:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: 232 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತು ಜ್ಯೂರಿಚ್‌ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಸ್ವಿಸ್ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ ಲೈನ್ಸ್ ವಿಮಾನವು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಸ್ವಿಡ್ಜರ್​​ಲ್ಯಾಂಡ್​ನ ಜ್ಯೂರಿಚ್​​​ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ A330 ವಿಮಾನವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್​ ವೇನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ವಿಮಾನದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಗೇರ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ವಿಮಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಟೇಕ್‌ಆಫ್ ಆಗುವುದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 228 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು ಎಂದು ವಿಮಾನಯಾನ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ನಂತರ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತುರ್ತು ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಲೈಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಾಗದವರಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಿಸ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ದೆಹಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ಫ್ಲೈ91 ವಿಮಾನಗಳು ತಡವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್​ : ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಫ್ಲೈ91 ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಮಾನಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದವು.

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಗೋವಾ ಮೂಲದ ಫ್ಲೈ91 ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಏ.19 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂಟರ್​​ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಫ್ಲೈ91 ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಐಸಿ 3401) ವಿಮಾನವು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಮುಂಡಗೋಡ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 18 ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದು, ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.

TAGGED:

DELHI AIRPORT
ENGINE ISSUE
ಸ್ವಿಸ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ
NEW DELHI
SWISS PLANE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.