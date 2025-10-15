ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ವಿಚಾರ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸುವಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಿಳೆಯ ಅಕೌಂಟ್ನಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : October 15, 2025 at 1:46 PM IST
ವಿಜಯವಾಡ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ವಂಚನೆಯಾದಾಗ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಿ ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ನಡೆದಿದ್ದು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಮಹಿಳೆಯ ಯಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಆದ ಪ್ರಮಾದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಶೂನ್ಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದರೆ ಆಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಮಹಿಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಮೂದಿಸಿದ ಸೊನ್ನೆಗಳು ಇದೀಗ ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಜಯವಾಡ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಎಡವಟ್ಟು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ, ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆ ಒತ್ತಿರುವುದು.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾದಪದವುನಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಅವಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ 2,77,600 ರೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಕ್ಷಣ ವಿಜಯವಾಡ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಲಿ ಸೈಬರ್ ಫ್ರಂಡ್: ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಹಣ ಅಪರಿಚಿತ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಚ್ಚರಿಯೆಂಬಂತೆ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮಹಿಳೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆ ಒತ್ತಿದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಹಣ ಕಟ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಅವರು ಆ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಕ್ಕೆ: ಬಂಕ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಹಣ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
