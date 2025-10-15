ETV Bharat / bharat

ಸೈಬರ್​ ವಂಚನೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಂಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಅಸಲಿ ವಿಚಾರ

ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಹಾಕಿಸುವಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಿಳೆಯ ಅಕೌಂಟ್​ನಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 15, 2025 at 1:46 PM IST

2 Min Read
ವಿಜಯವಾಡ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್​ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ ವಂಚನೆಯಾದಾಗ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡ ಭಾವಿಸಿ ಸೈಬರ್​ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸ್​ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಸಂಗತಿ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ನಡೆದಿದ್ದು ಸೈಬರ್​ ವಂಚನೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಮಹಿಳೆಯ ಯಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಆದ ಪ್ರಮಾದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಶೂನ್ಯದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸಿದರೆ ಆಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಈ ಮಹಿಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ನಮೂದಿಸಿದ ಸೊನ್ನೆಗಳು ಇದೀಗ ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಜಯವಾಡ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಎಡವಟ್ಟು ಸೈಬರ್​ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ, ಬಿಲ್​ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆ ಒತ್ತಿರುವುದು.

ಏನಿದು ಘಟನೆ?: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾದಪದವುನಲ್ಲಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಪಂಪ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಹಾಕಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಕಾರ್ಡ್​ನಿಂದ ಬಿಲ್​ ಪಾವತಿಸುವಾಗ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊತ್ತದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಸ್ಟೇಟ್​ಮೆಂಟ್​ ನೋಡಿ ಅವಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ 2,77,600 ರೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆಂದು ತಕ್ಷಣ ವಿಜಯವಾಡ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸಲಿ ಸೈಬರ್​ ಫ್ರಂಡ್​: ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಹಣ ಅಪರಿಚಿತ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್​ ಬಂಕ್​ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಚ್ಚರಿಯೆಂಬಂತೆ ಬಂಕ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಮಾಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮಹಿಳೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆ ಒತ್ತಿದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಹಣ ಕಟ್​ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಖಾತೆಯಿಂದ ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಅವರು ಆ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಕ್ಕೆ: ಬಂಕ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯೇ ತಪ್ಪಾಗಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೊನ್ನೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಹಣ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಹಣ ವಾಪಸ್​ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

