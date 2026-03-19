ಸಿಮೆಂಟ್, ನೀರು ಬಳಸಿಲ್ಲ: ಗೋಮೂತ್ರ, ಸಗಣಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಗುಡಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣ!
ಸಿಮೆಂಟ್, ನೀರು ಬದಲಾಗಿ ಗೋಮೂತ್ರ, ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಡಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
Published : March 19, 2026 at 2:36 PM IST
ಗಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಡುಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆಧುನಿಕ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಹೆಸರು ಬ್ರಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಚೌಬೆ. ಬಿಹಾರದ ಗಯಾ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು, ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಲು ನೀರು ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಗೋಮೂತ್ರ, ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ" ಅಂತಾರೆ ಚೌಬೆ.
ನೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಬಳಕೆ: ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಕಟ್ಟಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗೋಮೂತ್ರ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇವು, ಅರಿಶಿನ, ಆಮ್ಲಾ, ಅಕೇಶಿಯ ಅಂಟು, ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಇತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಮೆಂಟ್ನಂತೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
"ನೀರು ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಂತಹ ಆಧುನಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಚೌಬೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್: ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದೇ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಲಹಾಸನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗುಡಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಸುವಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಸಲು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಗವ್ಯದ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಸುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಔಷಧಾಲಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದಂತೆ, ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಆದರೆ ಈ ಗುಡಿಸಲು ಆ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಮರಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು 250 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿರ್ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿರುವ ಚೌಬೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರ: ಈ ಗುಡಿಸಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಲ್ಲ. ಇದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಂಚಗವ್ಯ ಆಧಾರಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಚೌಬೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮನೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಲುಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಯಾ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುಬೋಧ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಮೂತ್ರವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ: ಬೇವು, ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಸುವಿನ ಮೂತ್ರವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಒಳಾಂಗಣ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಮಗಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್.
ಅಂದಾಜು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಡಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟುಪಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಗುಡಿಸಲು 'ಆಂಟಿವೈರಲ್' ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
