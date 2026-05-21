ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನ ನಾಡಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ವಿ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ರೈತ!
ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮತ್ತು ಅರೆ - ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ ಹೊಂದಿರುವ ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತನೋರ್ವ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೇಬುವನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 21, 2026 at 1:21 PM IST
ಜಹೀರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜಹೀರಾಬಾದ್ನ ರೈತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಂತಹ ಶೀತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೇಬು ಮರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬದಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಇಳುವರಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು ಅವರು ಈ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಝರಾಸಂಗಮ್ ಮಂಡಲದ ಎಡುಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸುಮಾರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ HRMN-99, ಅನ್ನಾ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಸೆಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ನಂತಹ ಶಾಖ - ನಿರೋಧಕ ಸೇಬು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ತೋಟವು ನೆಟ್ಟ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿತು. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣದಾದ್ಯಂತ ರೈತರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಬು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತಾರೆ ರೈತ ಕಿಶೋರ್ ಬಾಬು.
ಸೇಬಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಜಹೀರಾಬಾದ್ ವಿಭಾಗದ ರೈತರು ಚಿಯಾ ಬೀಜ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸ್ನೇಹಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಚಿಯಾ, ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ.
ಎಕರೆಗೆ 6ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ: ಮೊಗುಡಂಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲದ ಧನಸಿರಿ, ಗೋಪನ್ಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೌಸಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮಗಳ ರೈತರು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಕರೆಗೆ 6 ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ ₹15,000 ರಿಂದ ₹18,000 ಗೆ ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ರೈತರು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹1 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರು ಈಗ ಪರ್ಯಾಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಹೀರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ - ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಭ - ಆಧಾರಿತ ಕೃಷಿಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
