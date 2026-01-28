ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದವರು ಇವರೇ ನೋಡಿ; ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಈ ಸಮರಕಲೆ?
ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿವರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ - ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ಕಲಿತಿರುವ ಯುವ ತರಬೇತುದಾರ
Published : January 28, 2026 at 7:36 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ; ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅವರ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಜಿಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ, ತ್ರಾಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮರ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮರ ಕಲೆಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಅವರನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೌದು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಸಮರಕಲೆಯನ್ನು ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಮರ ಕಲೆಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ತರಬೇತುದಾರರೊಬ್ಬರು ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮಾಡುವ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆ ಸಮರ ಕಲೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಧನ ದೇಹವೇ ಒಂದು ಆಯುಧ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು. ಇದು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವೇಗ, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಯ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ. ಕಳರಿಪಯಟ್ಟುವಿನ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಯೋಧನ ದೇಹವನ್ನು ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ತರಬೇತಿ. ತಲೆಮಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಯುವ ತರಬೇತುದಾರ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಿವರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ - ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ; ಇವರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನವರು. ತಂದೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ, ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಯತ್ ನಗರ ಮತ್ತು ವನಸ್ಥಲಿಪುರಂನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಅವರು ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ಕಲಿತರಂತೆ.
ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕಲೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ತವೀರ್ಯ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪರಶುರಾಮನು ತನ್ನ ಭರ್ಜಿಯನ್ನು ಎಸೆದಾಗ, ಸಾಗರವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿತಂತೆ.. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಭೂಮಿಯೇ ಕೇರಳವಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಶುರಾಮ ಶಿವನಿಂದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತನು ಎಂಬುದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮರ ಕಲೆ ಈಗ ತನ್ನ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ಈಗೀಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ವೈಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೇರಳದ ಗುರುಗಳಿಂದ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಮ್ಗಿಂತ ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾತು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಮರ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ. ಟೇಕ್ವಾಂಡೋದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಅವರು, ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ತರಬೇತುದಾರ: ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ವಾರಣಾಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಹೋರಾಟದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಆದರ್ಶ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಹಯತ್ನಗರ ಮತ್ತು ವನಸ್ಥಲಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ವಾಂಡೋ ಕಲಿತೆ. ನಂತರ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ಕಲಿತೆ. ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಆದರ್ಶ್ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮೊದಲು, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೇ ಅವರು ನನಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ, ನನಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. - ಹರಿಕೃಷ್ಣ, ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ತರಬೇತುದಾರ
ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 80 ಜನರಿಗೆ ಕಳರಿಪಯಟ್ಟುದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಪಿಎಚ್ಬಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೆಬಲ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಂತಹ ಸಮರ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬುದು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ
ಈ ಸಮರ ಕಲೆಯಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ: ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಸಮರ ಕಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ದಿನವಿಡೀ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹವನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯುಧವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಲಿತರೆ ದೇಶವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾತು.
