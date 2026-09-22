ವಿಜಯವಾಡ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾ ನೇಮಕಾತಿ; ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ವೈಎಸ್ಆರ್ಪಿಸಿ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ
ಮೆಗಾ ಡಿಎಸ್ಸಿ-2025 ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಎಸ್ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ.
Published : September 22, 2026 at 12:12 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಯ ಬಳಿ, ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ದುಂಡಾವರ್ತನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜಯವಾಡದ ಸ್ಯಾಪ್ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಮೆಗಾ ಡಿಎಸ್ಸಿ 2025 ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಖ್ಯಾತ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಅಶ್ಲೀಲ ಹಾಗೂ ಅಸಭ್ಯ ಸನ್ನೆಗಳಂತಹ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. 2029ರಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಅವರು ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರತ್ತ ಕೋಲುಗಳು, ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ದುರ್ನಡತೆ ಮೂಲಕ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡವಾಗಿದ್ದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತಾತು.
ಮೆಗಾ ಡಿಎಸ್ಸಿ-2025 ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಎಸ್ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕರು, ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮತ್ತು ರೌಡಿಶೀಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಜೋಗಿ ರಮೇಶ್, ದೇವಿನೇನಿ ಅವಿನಾಶ್, ಪೆರ್ನಿ ಕಿಟ್ಟು, ಜಕ್ಕಂಪುಡಿ ರಾಜಾ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಮೆರುಗು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ನಾಯಕರು ಜಾಥಾ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಪ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಜಯವಾಡ, ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣಂ, ಗುಂಟೂರು ಮತ್ತು ರಾಜಮಹೇಂದ್ರವರಂನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ರೌಡಿ-ಶೀಟರ್ಗಳು ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಡಿಪಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಪನುಗಂಟಿ ಚೈತನ್ಯ ಕೂಡ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ. ಈತ ಅಂದು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಗಲಭೆಕೋರರ ಗುಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಮುಂದಾದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೂ ಕೋಲುಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
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