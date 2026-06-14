ಶ್ರೀಶೈಲಂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಟೇಜ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ; ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಶಾಸಕನಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನ
ಶ್ರೀಶೈಲಂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಟೇಜ್ಅನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿ ಶಾಸಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
Published : June 14, 2026 at 2:01 PM IST
ಕರ್ನೂಲ್ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಬುಚೇಪಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಶೈಲಂ ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರೀಶೈಲಂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಿವಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಅವರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಉಳಿದ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೇವಾಲಯವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ವೈಎಸ್ಆರ್ಸಿಪಿಯ ಪ್ರಕಾಶಂ ಜಿಲ್ಲಾ ದರ್ಶಿಯ ತಂದೆ, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸುಬ್ಬಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ 'ಎ' ದರ್ಜೆಯ ದಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 2021 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲಂನಲ್ಲಿ 8 ಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 34 ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನು ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅದನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಬದಲು, ಶಾಸಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಾವು ಬಯಸಿದವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಯಾರೂ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳ 18 ರೊಳಗೆ ಕಾಟೇಜ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು 19 ಮತ್ತು 20 ರಂದು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ: ದೇವಾಲಯವು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳ ಕಾಟೇಜ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 8,000 ರೂ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಟೇಜ್ ಅನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದ ಕಾರಣ ದೇವಾಲಯದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಲ್ಲ. ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬಣ್ಣ ಮಸುಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ.. ಶಿವಗಣೇಶ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಕಾಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏಳು ಕಾಟೇಜ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ರಮ ಬಯಲು: ಶನಿವಾರ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಶಾಸಕ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ರೆಡ್ಡಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಕಡೆಯವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಟೇಜ್ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಒ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
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