ಮೊಸರಿನಿಂದ ಲಸಿಕೆ! ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಪ್ರಯೋಗ
ವೈಜಾಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೊಸರು (ಯೋಗಾರ್ಟ್) ಆಧಾರಿತ ಲಸಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.
Published : April 16, 2026 at 7:15 PM IST
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ(ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ನಗರದ ಯುವ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊಸರು (ಯೋಗಾರ್ಟ್) ಆಧಾರಿತ ಲಸಿಕೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು COVID-19ನಂತಹ ವೈರಲ್ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಾಧುರಿ, "ಯೋವಾಕ್" ಎಂಬ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತು ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಈ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯೋಗಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬಾಸಿಲಸ್ ಎಂಬ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಧಾನವು ಬೇರೂರಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಯೋಗಾರ್ಟ್ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರತಿಕಾಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವನ್ನು ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಧುರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧುರಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಬೈಪಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗದ ಅವರು ಲಂಕಾಪಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಲಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಆಂಧ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅರಳಿತು.
'ಯೋವ್ಯಾಕ್' ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಈಗ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ನೈಜ ಜಗತ್ತಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಪಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಯೋಗಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಸರಳವಾದದ್ದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
