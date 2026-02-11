ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ವೇಳೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಯುವಕ ಸಾವು: 1600 ಮೀಟರ್ ಓಟದ ವೇಳೆ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 11, 2026 at 7:41 PM IST
ಬೀಡ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ವೇಳೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ದೀಪಕ್ ವಾವಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾರ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 1600 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ದೀಪಕ್ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.
ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿದ ದೀಪಕ್ನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಬೀಡ್ ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯರು ದೀಪಕ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ದೀಪಕ್ ವಾವಲ್ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.45 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಿಗದಿಯಂತೆ ಆತ ತನ್ನ ಓಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಯುವಕನಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆ ತಿರುಗಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆತ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
174 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಬೀಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 174 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರ ಬುಧವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 18 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀಡ್ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಡ್ರಿಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30 ಕ್ಕೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 'ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು: ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ನವನೀತ್ ಕವತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
JEE MAIN 2026: ಮೊದಲ ಸೆಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ ಪ್ರಕಟ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ; ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನ: 60 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆರು ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಗಡ್ಡೆ ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು