ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್: ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಿ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಗುಪ್ತಚರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಂಕಿತನ ಬಂಧನ
ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೆರೆಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ, ಈತನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 22, 2026 at 11:22 AM IST
ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ (ಪಂಜಾಬ್): ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನನ್ನು ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಕುರಿತು ಸಿಕ್ಕ ಸುಳಿವು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಈತ ಭಾರತದ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿ: ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಜನ್ಪುರ ಸೇತುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ನಡುವಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 44ರಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನೇರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಈತ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಮಿಷದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ದೇಶದ್ರೋಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೃತ್ಯ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 44 ರಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ನೇರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಈತನ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವರು ಸಹಚರರು ಕೂಡ ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಮೂವರು ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೃತ್ಯ: ಬಂಧಿತನನ್ನು ಧಾರಿವಾಲ್ ಚಕ್ ನಿವಾಸಿ ಬಲ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಇತರ ಮೂವರು ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಠಾಣ್ಕೋಟ್ನಿಂದ ಜಮ್ಮುವಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಜನ್ಪುರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ. ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗೆ ಇತರ ಮೂವರು ಸಹಚರರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅವನಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಇತರ ಇಬ್ಬರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ಗಂಭೀರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
