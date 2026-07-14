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ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವಕರೇ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ: ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ

ಭಾರತದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಗಗನಯಾನಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Astronaut Shubhanshu Shukla
ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ (EENADU/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 11:24 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಯಮ್ -4 ಮಿಷನ್ ಸದಸ್ಯ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಐಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಮ್ಯೂರಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ (ಇಎಂಎಲ್) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುವ ಜನರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಕೃಷಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಅಗತ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

'ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ: ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅನ್ನು ಐಐಟಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಿಡುಗಡೆ ಬಳಿಕ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 1984 ರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ನಾನು ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೆ ಎಂದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಕ್ಷೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಮೂರನೇ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಶುಕ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2040ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯನನ್ನು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಐಐಟಿಎಚ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಿ.ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಐಐಟಿಎಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

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TAGGED:

SHUBHANSHU SHUKLA
ASTRONAUT SHUKLA
ಯುವಕರೇ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರ
YOUTH ARE INDIAS STRENGTH

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