'ನೀವು ಸೇವಕಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ': ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿದ ಪತಿಯ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ. ಗಂಡಂದಿರೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 20, 2026 at 10:54 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಅಡುಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪತ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಮುಂತಾದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ವೈವಾಹಿಕ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ 'ಕ್ರೌರ್ಯ' ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕ್ರೌರ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಪತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲಿನಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿತು.

ಸೇವಕಿಯಲ್ಲ, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ- ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್: "ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳು ಇಂದು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿವೆ. ಗಂಡಂದಿರೂ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ನೀವು ಸೇವಕಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಪೀಠ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತು.

"ಅಡುಗೆ, ತೊಳೆಯುವ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಕೂಡಾ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಪೀಠ ಅರ್ಜಿದಾರ ಪತಿಯ ಕಿವಿ ಹಿಂದಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, "ಇಂದಿನ ಸಮಯ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪತಿಗೆ ನೆನಪಿಸಿತು.

ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಂದು ಇಬ್ಬರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿತು.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.

2017ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಮದುವೆಯಾದ ಒಂದೇ ವಾರದೊಳಗೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದಳು ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಸಿದ ಪತಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆಕೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪೋಷಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗುವಿನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಪತ್ನಿ ಈ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದೇ ನಾನು ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಗುವಿನ ತೊಟ್ಟಿಲು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದವರು ಅವರೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪತಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಕ್ರೌರ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಪತ್ನಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಅತೃಪ್ತರಾದ ಪತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

