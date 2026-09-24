ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ; ಎಸ್ಐ, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇಬ್ಬರು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧನ
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಬಂಧಿತರು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 24, 2026 at 1:01 PM IST
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್/ಅಮ್ರೋಹಾ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮ್ರೋಹಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು 23 ವರ್ಷದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರು ಹಸನ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮ್ರೋಹಾದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ-ಬುಧವಾರದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ (ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮೀರತ್ನಿಂದ ಹಸನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳು, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ: ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿವರ: ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸನ್ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿರುವ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ತೋಮರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲಾಲಾರಾಮ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮ್ರೋಹಾ ಎಸ್ಪಿ ವಿವರಣೆ : ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಹೆಸರಿಸಿದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೀರತ್ನಿಂದ ಅಮ್ರೋಹಾದ ಹಸನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯನ್ನು ಕರೆತರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಯಾವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ತನಿಖೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತರಾಗಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. -ಅಖಿಲೇಶ್ ಭಡೋರಿಯಾ, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಅಮ್ರೋಹಾ,
ಈ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು: ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಶಾಸಕರ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ ರಾಮ್ ನಿವಾಸ್, ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಮ್ರೋಹಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಅವರಿಗೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು: ಆರೋಪಿಗಳು ಯುವತಿಯನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ 10:33 ಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದರು ಎಂದು ರಾಮ್ ನಿವಾಸ್ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಅಮ್ರೋಹಾದ ಹಸನ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮ್ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪುರುಷರು 23 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಬಳಿಕ, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಿರಣಕಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾನ್ಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ನಾವು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದವರು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಠಡಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಮ್ರೋಹಾ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ಅಮ್ರೋಹಾದ ಎಸ್ಪಿ ಕೂಡ ಇಡೀ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡಬಾರದು" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಯಪಡುವವನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿದವನು. ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ತನಿಖೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತೋಟದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರೂ ಆಗಿರುವ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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