ಗೆಳೆಯನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ ಸೆರೆ: 110 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂಎ ವಶ
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದ ಗೆಳೆಯನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 15, 2026 at 1:28 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಮಿಷನ್ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯವಾಡದ ಪಟಮಾಟ ನಿವಾಸಿಯಾದ ನಾಗ ಸೌಮ್ಯ ಎಂಬಾಕೆಗೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿದೆ. ಆಕೆ ನಗರದ ಕೆಲವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಜಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಕಾಶಿ ವರ್ಧನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಆತ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ನಾಗ ಸೌಮ್ಯ ಬಳಿ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಎಂಎ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕೃಷ್ಣಲಂಕಾದ ನಿವಾಸಿ ಬಶೀರ್ ಎಂಬಾತ, ಸೌಮ್ಯಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಇದಕ್ಕೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. ಈ ತಿಂಗಳ 13ರಂದು ಸೌಮ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆತ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 110 ಗ್ರಾಂ ಎಂಡಿಎಂಎ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಕೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ಸೌಮ್ಯ ಅದನ್ನು ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ರೈಲು ಹತ್ತಿ ವಿಜಯವಾಡದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಾಗಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 'ಈಗಲ್' ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜಿಆರ್ಪಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಮಣ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೌರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ವಿಜಯವಾಡ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಸೌಮ್ಯ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬಶೀರ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಸೌಮ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ತಾನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಲಿದ ಸಣ್ಣ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಶೀರ್ನನ್ನು ಬುಧವಾರ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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