ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಆವಕಾಡೊ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ತಾಳೆ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಚಿತ್ತ: ಕೃಷಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞರು
ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಆವಕಾಡೊ ತೋಟಗಳವರೆಗೆ: ತೆಲಂಗಾಣದ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ನವೀನ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 10, 2025 at 10:47 AM IST
ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ, ತೆಲಂಗಾಣ: ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣದ ಟೆಕ್ಕಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈಗ ಭೂಮಿಯ ಪದರಗಳತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ತೊರೆದು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಆವಕಾಡೊವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ಭತ್ತ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಗಿಂತ ಎಣ್ಣೆ ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಕೋಕೋವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದುವರಿದ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದು ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅವರ ಪಯಣ ಈಗ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮದ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೇನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಾನು 50 ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 60 - 100 ಕೆಜಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೆಜಿಗೆ 600 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಜಾಮಸಾಗರ್ ಮಂಡಲದ ಗುಣಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 50 ಜೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಈಗ 200ಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ರೈತರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆವಕಾಡೋ ಬೆಳೆಯತ್ತ ಚಿತ್ತ ಹರಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜೇಂದರ್: ನಿಜಾಮಾಬಾದ್ನ ಪ್ರಿಕಾಸ್ಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಗಿ ರಾಜೇಂದರ್ ಇಸನ್ನಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಲಾಗದ ಆವಕಾಡೋ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವಕಾಡೊ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು 2.5 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆವಕಾಡೊ ನೆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವಕಾಡೋ ಸಸ್ಯಗಳು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ: ರಾಜೇಂದರ್, ತೈವಾನ್ ನಿಂಬೆಯನ್ನು ಸಹ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗಿಟಾರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮರವಾದ ಮಹೋಗಾನಿ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಕೇವಲ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ರೆಡ್ಡಿ; ತಡ್ವಾಯಿ ಮಂಡಲದ ಎರ್ರಪಹಾದ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ . ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ತಾಳೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಈಗ ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಅವರು ಈಗ ಕೋಕೋವನ್ನು ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಎಲೂರಿನಿಂದ 400 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಅನಿಲ್ನಂತಹ ರೈತರು, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ನವೀನವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
