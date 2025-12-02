ETV Bharat / bharat

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಸಂಜೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾದ ಯುವಕ

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಾವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಯಸಿಯ ಮೂಲಕ ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Sreeja and Chandrashekhar
ಶ್ರೀಜಾ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 2, 2025 at 10:28 AM IST

|

Updated : December 2, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ(ತೆಲಂಗಾಣ): ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ​. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚೆನ್ನುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರಪಂಚ್​ ಆಗುವ ಗುರಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ, ಆದರೆ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ, ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಂಜೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಸಿ (ಹಿಂದುಳಿದ)ಗೆ ಸೇರಿದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ ಮಂಡಲದ ತಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ನಲ್ಲಿ ಸರಪಂಚ್​ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸರಪಂಚ್​ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಎಸ್​ಸಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಪಂಚ್​ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಭರವಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶರಾಗಿದ್ದರು.

ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಯೋಚನೆ ಹೊಳೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿ ಎಸ್​ಸಿ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಸಲು ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಗೆಳತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಪಂಚಾಯತ್​ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಯುವತಿಯ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಜಾ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತಾವಿಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ನವವಿವಾಹಿತರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು, ತಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ ಶಾಸಕಿ ಚಿಂತಾ ಪ್ರಭಾಕರ್​ ಅವರು ಇವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕುರಿತು ಸೋಶಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್​ ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿ ಗರಿಗೆದರಿದ್ದು, ಸರಪಂಚ್​ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ? ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಪಂಚಾಯತ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಪಂಚ್​ ಹುದ್ದೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, 4,236 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳ ಸರಪಂಚ್​ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 25,654 ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 17,940 ನಾಮಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಆರು ಜನರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕಿಳಿದ 90 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ! ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಸವಾಲು

Last Updated : December 2, 2025 at 10:37 AM IST

TAGGED:

ತೆಲಂಗಾಣ ಪಂಚಾಯತ್​ ಚುನಾವಣೆ
TELANGANA GRAM PANCHYAT ELECTIONS
TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS 2025
TELANGANA
NOMINATION AND MARRIAGE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.