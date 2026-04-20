ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಿ 'ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ' ಎಂದ ಯುವಕ!- ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ
ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು 7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಿ 'ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ' ಎಂದು ತಿವಿದ ಯುವಕ.
Published : April 20, 2026 at 7:59 PM IST
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ(ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಬಾದಾಮಿ ತಿಂದರೆ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು ಸಹಜ. ಹಾಗಂತ, ಒಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇಟ್ಟ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಾದಾಮಿ ತಿನ್ನಿ. ಆಗ ಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?.
ನಿಮಗಿದು ತಮಾಷೆ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮೇಲಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು.
ಹೌದು. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ (ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ) ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಆಕೆಗೆ ಬಾದಾಮಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ, ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಆತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಏನಿದು ಬಾದಾಮಿ ಕಥೆ?: ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ನಿವಾಸಿಯಾದ ತರುಣ್ ಎಂಬಾತ ತಾನು ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರಭಾರೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯ 7 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸುಸ್ತಾದ ಯುವಕ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ 'ಬಾದಾಮಿ' ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಯುವಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆತ ಹೇಳುವಂತೆ, ನಾನು ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಸುತ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೂ, ನಿನ್ನ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಬರಲೆಂದು ಬಾದಾಮಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ, ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ, ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಎರಡೂ ಪೋಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದರೂ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತ ದೂರಿದ್ದಾನೆ.
In Bilaspur, Chhattisgarh, a frustrated man emptied a packet of almonds on a housing board official’s desk, saying: “Have some almonds! This will help revive your memory about my lost file.” He’s been chasing his pending file for ages. (full context in clip) pic.twitter.com/8KLYTGSTIn— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 18, 2026
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಯುವಕ ತರುಣ್, ಅರ್ಧ ಕೇಜಿ ಬಾದಾಮಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆಕೆಯ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಯುವಕ ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಣಿ ನಮ್ಮ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.
