ವಿಕಲಚೇತನ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ MBBS ಸೇರಲು ಪಾದವನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವಕ

ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೇರಲು ಯುವಕನೋರ್ವ ತನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಯುವಕ ಸೂರಜ್ ಭಾಸ್ಕರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 23, 2026 at 8:55 PM IST

ಜೌನಪುರ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ವಿಕಲಚೇತನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬಳಸಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್​ ಕೋರ್ಸ್​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪಾದವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಕಲಚೇತನನಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜೌನಪುರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಜೌನಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಲೀಲ್‌ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸೂರಜ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ತನ್ನ ಪಾದ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕ. ಈತ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ವಿಕಲಚೇತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

2025ರ ಜನವರಿ 18ರಂದು ಸೂರಜ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಎಂಬ ಯುವಕನ ಕಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಕತ್ತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಲೈನ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಲ್ಡಿ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಯುವಕ: ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಮನೆಗೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ನುಗ್ಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪಾದ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸೂರಜ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಯುವಕನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿದ್ದವು. ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್​ ವರ್ಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಯುವಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೂರಜ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಸೂರಜ್ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡವು.

ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿವು: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೇರುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸೂರಜ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಡೈರಿ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಕಲಚೇತನ ಕೋಟಾದಡಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟ್ ಪಡೆಯಲು ಕುತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಅಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ "ನಾನು 2026 ರಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವೈದ್ಯನಾಗುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಸುಳ್ಳು ಕಥೆ ಕಟ್ಟಿ ತನಿಖೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಯುವಕ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸೂರಜ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

