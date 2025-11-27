INI ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಸಿದ ಯುವ ವೈದ್ಯೆ; ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟೇನು? ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು?
ಐಎನ್ಐ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದ ಯುವ ವೈದ್ಯೆ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಬಡವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ನೀಡುವ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 27, 2025 at 12:11 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಆಕೆಯ ಬಾಲ್ಯದ ಕನಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಅವಳು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಇಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಎನ್ಐ (ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್) ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಸಿ ಡಾ. ಬರೆಡ್ಡಿ ಸಾಯಿ ತ್ರಿಶಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಇವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿಶಾ ರೆಡ್ಡಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಅವರ ತಂದೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಬರೆಡ್ಡಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ. ತಾಯಿ ಅನಂತಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ಅವರ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ತಂದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. "ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ವೈದ್ಯರು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತ್ರಿಶಾ ತನಗೆ ಆದರ್ಶವಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದ ತ್ರಿಶಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಎದೆಗುಂದದೆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಆದರು. ತೆಲಂಗಾಣ EAMCETನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು NEET ಅಖಿಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 14ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ AIIMS ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ MBBS ಸೀಟು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ, ನಾನು ಉತ್ತಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ" ಎಂದು ತ್ರಿಶಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ: MBBS ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅವಳು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಹೌಸ್ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ, ತ್ರಿಶಾ ತನ್ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. "ನಾನು AIIMS ಅಥವಾ JIPMER ನಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ INI SET ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 10 ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶಿಸ್ತಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದೆ" ಎಂದು ತ್ರಿಶಾ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರವೇ ಮದ್ದು: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ತ್ರಿಶಾರಿಗೆ ಫಲ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾತ್ರ ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತ್ರಿಶಾ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
