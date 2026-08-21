ETV Bharat / bharat

'ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮತ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಆಗುತ್ತವೆ': ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ

ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

'You Will Get Worms In Stomach': Uttarakhand BJP Leader's Bizarre Statement
ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಲಕ್ಸರ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ತಾವು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ತಾವು ನೀಡಿದ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕದ ಮತದಾರರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಹರಿದ್ವಾರದ ಲಕ್ಸರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಾವು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ತಾವು ಒದಗಿಸಿದ ಶುದ್ಧು ನೀರು ಕುಡಿದು ನನಗೆ ಮತ ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜನರು ಈ ಹಿಂದೆ 20 ಅಡಿ ಆಳದಿಂದ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಮುಂದುವರೆದು, ತಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೂ ಮತ ಹಾಕದವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಹೇಳಿಕೆಯು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರಲ್ಲಿ ನಗೆ ಮೂಡಿಸಿತು.

ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಹರಿದ್ವಾರದ ಲಕ್ಸರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸ್ವಾಮಿ ಯತಿಶ್ವರಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಅಖಾಡ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಮಹಾಂತ್ ರವೀಂದ್ರಪುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಹೇಳಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು 2012 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ 2017 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ 2022 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪೆಲೆಟ್ ಗನ್‌ನಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ: FIR ದಾಖಲಿಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟು

TAGGED:

SANJAY GUPTA
UTTARAKHAND
PLASTIC WORMS
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ಹೇಳಿಕೆ
BJP LEADER BIZARRE STATEMENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.