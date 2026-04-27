ನೀನು ಬಿಹಾರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಲಗು ಎಂದು ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್
ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
Published : April 27, 2026 at 11:21 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ತನ್ನ ಸೇವಾ ಗ್ಲಾಕ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 21 ವರ್ಷದ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೆಲಸಗಾರನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಾಂಡವ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಕ್ರಿಶನ್, ಜಾಫರ್ಪುರ್ ಕಲಾನ್ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೀರಜ್ ಬಲ್ಹಾರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವಾಗ್ವಾದದ ನಂತರ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಯುವಕನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ನೀರಜ್ ಪತ್ತೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈತನನ್ನು ರೋಹ್ಟಕ್ ಬಳಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಂಡವ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ: ಜಾಫರ್ ಕಲಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮತ್ತೊರ್ವ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿ, ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ನೀರಜ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಿನ ವಾಗ್ದಾದ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೋಟರ್ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಂಡವ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರಿಗಳೇ ತೊಲಗಿ ಎಂದ ಆರೋಪಿ: ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಗನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನೀರಜ್, ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್, ನೀವು ಬಿಹಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಬಿಹಾರದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೈದಿದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೇಳೆ ಆತ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮೃತನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಜಾಫರ್ಪುರ್ ಕಲಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
