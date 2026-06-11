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ಟಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪರ್ವ: ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ರಿಸೈನ್​: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಮತಾ ಪಕ್ಷ

ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಚಿಕ್​ ಬರಾಯಿಕ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Yet Another Blow To TMC: Now Prakash Chik Baraik Resigns As Rajya Sabha MP, 3rd Such Exit In 4 Days
ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಚಿಕ್​ ಬಾರಿಕ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 11, 2026 at 12:38 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಚಿಕ್​ ಬರಾಯಿಕ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಮೂರನೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ನಿನ್ನೆ ಜೂನ್​ 10 ರಂದು ಟಿಎಂಸಿ ಸಂಸದೇ ಸುಷ್ಮಿತಾ ದೇವ್​ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಜೂನ್​ 8ರಂದು ಸುಖೇಂದು ಶೇಖರ್​ ರಾಯ್​ ಮೇಲ್ಮನೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿಪಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಚಿಕ್​, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ನೀಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಇಂದು ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಬಂಡಾಯವು ವಿಧಾನಸಭೆ, ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ 80 ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ 60 ಮಂದಿ ಬಂಡಾಯ ಸಾರಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಟಿಎಂಸಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ, ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಶಾಸಕ ರಿತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 28 ಸಂಸದರಲ್ಲಿ 20 ಮಂದಿ ಸಂಸದರು ಗುಂಪಿನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕಾಕೋಲಿ ಘೋಷ್ ದಸ್ತಿದಾರ್ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್​ಡಿಎ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಟಿಎಂಸಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಡುವೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಒಟ್ಟು 16 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 13 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೀಗ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸುಖೇಂದು ಶೇಖರ್ ರಾಯ್, ಸುಷ್ಮಿತಾ ದೇವ್ ಮತ್ತು ಇದೀಗ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಚಿಕ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತೃಣಮೂಲ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಜೊತೆಗೆ ಟಿಎಂಸಿ ವಿಲೀನ ವದಂತಿ: ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಟಿಎಂಸಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ದೇವ್​ ರಾಜೀನಾಮೆ

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