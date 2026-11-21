ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆ ವಿವಾದ: ಸಹೋದರಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗನ್ ರೆಡ್ಡಿ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಜಗನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ನಡುವಿನ ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 7:58 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ವೈ.ಎಸ್. ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಯಲಹಂಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈ.ಎಸ್. ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ, ಸಹೋದರಿಯೂ ಆಗಿರುವ ವೈ.ಎಸ್. ಶರ್ಮಿಳಾ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಈ ಆಸ್ತಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಜಗನ್ ಅವರು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಂಜಲಿ ಅವರ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ, ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ವಧುವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಯಲಹಂಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಅವರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ನಾಳೆ (ಭಾನುವಾರ) ಸಂಜೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಜಗನ್ ಅವರು, ಶರ್ಮಿಳಾ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಿವಾಸ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಭೀಮಿಸೆಟ್ಟಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಎಂಬುವರು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಯಲಹಂಕ ಅರಮನೆಗೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಜಗನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ಜಗನ್: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೈ.ಎಸ್. ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಅಂಜಿಲಿ ಅವರು ಮದುವೆಯನ್ನು ಯಲಹಂಕ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದರ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಅಣ್ಣ ಜಗನ್ ತಾನೂ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಬೇಡ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಸಹೋದರಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸೇರುವ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನಿವಾಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ವಿವಾಹವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ಜಗನ್ ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಕಾರಣ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವಾಸ ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು- ಶರ್ಮಿಳಾ: ಜಗನ್ ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮತ್ತು ನಿವಾಸದ ಪಾಲು ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶರ್ಮಿಳಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅರಮನೆಯ ಒಡೆತನದ ಹಕ್ಕು ತನಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದಿವಂಗತ ವೈ.ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಮ್ಮ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯು ಮಗಳು ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪುತ್ರ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ (MoU) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿರುವ ಜಮೀನು ಕೂಡ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು 'ಸ್ಪಷ್ಟನೆ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ನೋಟರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು.
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