Yearender 2025: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ
2025 ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : December 31, 2025 at 1:52 PM IST
ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಧರ್ಮ
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆದ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ 2025ರ ಮೇ 7ರ ಮುಂಜಾನೆ ಬಹವಾಲ್ಪುರ್, ಮುಜಫರಾಬಾದ್, ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದೊಳಗಿನ ಆರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದಿತ್ತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಯಿತು. 1971ರ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ನಡೆಸಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ 26 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಎಂದು ನವದೆಹಲಿ ಸೂಚಿಸಿತು.
2016ರ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮತ್ತು 2019ರ ಬಾಲಾಕೋಟ್ ವಾಯುದಾಳಿ ಹೊರತಾಗಿ ಭಾರತ ನಿರಂತರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಭಾರತದ ಈ ಸಹನೆಯ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಯೋಧರು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರಜೆಯನ್ನು ಸವಿಯಲು ಬಂದ ನಾಗರಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೊಯ್ಬಾ ಎಂಬ ಗುಪ್ತಚರದ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಯಿತು.
ಈ ದಾಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿತು. ಕೇವಲ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಎಂಬ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶವನ್ನಂತು ಸಾರಿತು.
ಮೇ 7ರಂದು ಈ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಈ ದಾಳಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ, ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸೇನಾ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದಿತು. ಮೇ 8, 9 ಮತ್ತು 10 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಮಿಶ್ರಿ, ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಬಳಿಕ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದರೆ ಅದನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಕ್ರಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
22 ನಿಮಿಷಗಳ ಯುದ್ಧದ ಯೋಜನೆ: ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಿಂದ ಘಟನೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಧೂರ್ ಪ್ಲೇಬುಕ್ನ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರರಿಗೆ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಖರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಶತ್ರು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುವುದು. ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಣ, ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಗುರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹವಾಲ್ಪುರ್, ಸಿಯೋಲ್ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಮುಜಫರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಇಟಿ ಮತ್ತು ಜೆಇಎಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ, ಅದು ವಾಯು ದಾಳಿಯ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹಾರಿಸಬಹುದಾದ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಧೂರ್ನ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಂತವು ಕೇವಲ 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ 9 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಚದುರಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
9 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳು ನಿರ್ನಾಮ: ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ (ಪಿಒಜೆಕೆ) ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಲಾಯಿತು. ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ, ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಮೇ 14 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತೀಕಾರ; ಸೀಮಿತ ಅವಧಿ ಯುದ್ಧ: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಖಂಡಿಸಿತು. ಅಪ್ರಚೋದಿತ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿತು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳ ನಡೆಸಿತು. ಇದು ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಗೂ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಎಲ್ಒಸಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶೆಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಿರಂಗಿ ದಾಳಿಗಳು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ನಾಗರಿಕ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೇನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಈ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮೇ 6ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಭಾರತ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತೆ ಈ ಸ್ಟಾಂಡ್-ಆಫ್ ದಾಳಿಗಳು 1971ರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತಿರುಗದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು.
ಉದ್ದೇಶ, ಗುರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮ: ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಉದ್ದೇಶ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನಡೆಸಿತು. ಹಲವಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಭಾರತವು ಸ್ವಯಂ ಸಂಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ನಾಗರಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.
ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ್: ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರದ ಅರ್ಧಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನರ್ಧ ಭಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ್. ಇದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದವರ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಜಾಲವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೇನೆ, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಗತರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಹಾದೇವ್ ಮುಖ್ಯ ಹಂತ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ಮಾಸ್ಟರ್ಮೈಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಾಮ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ವೇಗವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾವು- ನೋವಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿತು. ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರ 'ಘರ್ ಮೇ ಘುಸ್ಕೆ ಮಾರೇಂಗೆ' (ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇವೆ) ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಸರ್ಕಾರದ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂತು.
ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಾಡ್ ಪಾಲುದಾರರು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. ಹಾಗೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡದಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಚೀನಾ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿತು. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವು, ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದವು.
ಸಿಂಧೂರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನು: 2025ಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾರತದ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ವಾಯು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಸೈಬರ್ ಮತ್ತು ಭೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಯುದ್ಧವು ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೈಜ ಜೀವನದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮುಂದಿನ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಫಿದಾಯಿನ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ (ಉದಾಹರಣೆ: ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟ) ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಸಿಂಧೂರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಂತಹ ಜಾಲಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದರೂ ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದೇ?
