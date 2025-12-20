Yearender 2025: ಜಮ್ಮು - ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಘರ್ಷ: ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಾಲಾದ 'ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು' ನಾಯಕರು!
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶಕ್ತಿ ಆಡಳಿತವಿದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ.
Published : December 20, 2025 at 3:58 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ: ಪರಂಪರೆಯ ಹೋರಾಟ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಚುನಾಯಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀನಗರದ SKICC ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಓಮರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು ಪರಸ್ಪರ ಮುಗುಳ್ನಗುತ್ತಾ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದರು. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ.
J&K ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ 'ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ'ವೆಂದಿದ್ದ ಓಮರ್ ತಂದೆ: ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ (NC) ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ಇದು ಓಮರ್ ಪಾಲಿಗೆ "ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?.. ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
- ಫಾರೂಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು "ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ" ಎಂಬ ರೂಪಕವನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ 2019ರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮರುಸಂಘಟನೆ ಕಾಯ್ದೆ.
- ಸವಾಲಿನ ಹಾದಿ: ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಿಂತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವಿರುತ್ತದೆ.
- ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2019: ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 370 ಮತ್ತು 35A ವಿಧಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದಾದ ನಂತರ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಓಮರ್ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
- ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ: ಅಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್) ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು.
- ಅಧಿಕಾರ ಕಡಿತ: ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ, ಚುನಾಯಿತ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ V/S ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್: ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ (LG) ಆಡಳಿತದ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರು ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿ ತಾವು ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ (ಈಗಿನ ಲೋಕ ಭವನ) ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2019ರ ಮರುಸಂಘಟನೆ ಕಾಯ್ದೆ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವರು ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು.
ದ್ವಿಮುಖ ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಈ ಎರಡು ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿವಾದಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದವು. ಓಮರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಐವರು ಸಚಿವರು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಫೈಲ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಜಿ ಇಬ್ಬರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದ್ವಿಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪಿಸಿತು. ನಾವು ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ದೂರಿದರು. ಎಲ್.ಜಿ ಆಡಳಿತವು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಅಸಮಾಧಾನವಾಗಿತ್ತು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಚಿಸಿದ ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿಯು LG ಮತ್ತು CM ಮತ್ತು ಅವರ ಸಚಿವರ ನಡುವಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವ್ಯವಹಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಘರ್ಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಿಯಮಗಳು ಲೋಕಭವನವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಒಮರ್ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ತನ್ವೀರ್ ಸಾದಿಕ್, ಕರಡು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು "ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ" ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ, ಆ ನಿಯಮಗಳು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿವೆ.
ಇದರ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಟ್ಟದ 48 ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವು ಇದನ್ನು "ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ (NC) ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವು "ಜನಾದೇಶವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು" ಮತ್ತು "ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು" ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಪರಿಣಾಮ: ಏಪ್ರಿಲ್ 22 ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 25 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೋನಿವಾಲಾ(ಕುದುರೆ ಸವಾರರು) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು LG ನಡುವಿನ ಬಿರುಕನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಒಮರ್, LGಯ ಲೋಪಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ LG ಅವರು ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಏಕೀಕೃತ ಕಮಾಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಜಾದಿನ ಘೋಷಣೆಗೂ ವೈಮನಸ್ಸು: ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಲೋಕ ಭವನದ ನಡುವಿನ ವಿವಾದದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2019ರ ಮೊದಲು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ, ಇದನ್ನು ರಜಾದಿನ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಾಯಕರು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವು ಜುಲೈ 13, ಕಾಶ್ಮೀರ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನವನ್ನು ರಜಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಸಲಹೆಗಾರನಿಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ವಿಚಾರ: ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಎನ್ಸಿ ನಾಯಕ ನಾಸಿರ್ ಅಸ್ಲಂ ವಾನಿ ಅವರನ್ನು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಮರ್ ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾನಿ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ನಂತರ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಒಮರ್ ಎರಡು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು "ರೆಸಿಪಿ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್"Recipe for Disaster) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮರುಸಂಘಟನಾ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ತನ್ನ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ - ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ LG ಏಟು: ಒಮರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯತ್ವದ ನೆಪವನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮನೋಜ್ ಸಿನ್ಹಾ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. "ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಜನರು ಮೂರ್ಖರಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿ" ಎಂದು ಸಿನ್ಹಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಒಮರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿತ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ತಲೆದೋರುತ್ತಲೇ ಸಾಗಿವೆ.
