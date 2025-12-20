ETV Bharat / bharat

Yearender-2025; ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಎಂದು?

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿದೆ.

Delhi Continues To Grapple With The Problem Of Solid Waste Management
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 20, 2025 at 5:09 PM IST

Updated : December 20, 2025 at 7:42 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಡಿಯಿಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಲುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಘಾಜಿಪುರ, ಭಲ್ಸ್ವಾ ಮತ್ತು ಓಖ್ಲಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಗುಡ್ಡವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದು ಪರಿಸರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದೆಹಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

Delhi Continues To Grapple With The Problem Of Solid Waste Management
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ (ANI)

2025ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಎಂಸಿಡಿ), ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯ ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ಮಂಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿರ್ಸಾ, ಈ ಹಿಂದೆ ದಿನಕ್ಕೆ 20,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು 35,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಜೈವಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಗಡುವು: ಈ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಹಲವು ಗಡವುಗಳು ಇದೀಗ ಮೀರಿವೆ. ಇದು ವಿಲೇವಾರಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2028ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Delhi Continues To Grapple With The Problem Of Solid Waste Management
ದೆಹಲಿಯನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ (ANI)

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಕೂಡ 2028ರ ಜನವರಿ 1ರ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕಸದ ಗುಡ್ಡಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಎಎಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್​ ಗವರ್ನರ್​ ಮತ್ತು ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಂಸಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಿಗದಿತ ಗುರಿಯೊಳಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Delhi Continues To Grapple With The Problem Of Solid Waste Management
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ (ANI)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ವಿಂಗಡನೆ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎಂಸಿಡಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞ ಜಗದೀಶ್ ಮಮ್‌ಗೈನ್, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ರಾಜಕೀಯ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬಯೋ - ಮೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಯೋ ರೆಮಿಡಿಯೇಶನ್‌ನಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು, ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಪಡೆದ ಇಂಧನ (ಆರ್‌ಡಿಎಫ್) ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನಂತಹ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಟ್ರೊಮೆಲ್ ಯಂತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ.

27 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಿದ್ದು, ಓಖ್ಲಾದಲ್ಲಿದ್ದ 60 ಮೀಟರ್​ ಎತ್ತರದ ಕಸದ ಗುಡ್ಡ ಇದೀಗ 20 ಮೀಟರ್​ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮೂರೂ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವೆ ಸಿರ್ಸಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Delhi Continues To Grapple With The Problem Of Solid Waste Management
ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ANI)

ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇಲೇವಾರಿಗೆ ತೆಹ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ 2,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಸ ವಿಂಗಡನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಲು ಹೊಸ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಎಂಸಿಡಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯದ್ದೇ ಸವಾಲು: ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಗಡುವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಿರಂತರ ಸೇರಿವಿಕೆ ಕೂಡ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ, ಹಳೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೋಮೆಲ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 80 ರಿಂದ 100 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಜನರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುವವರೆಗೆ, ಜೈವಿಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ: ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಎಂಸಿಡಿ 2028ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನ ಗಡವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 25,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಾಗಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 40,000 ರಿಂದ 45,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.

ಈಗಿರುವ ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹೊಸ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಮರುಬಳಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ತ್ಯಾಜ್ಯವು ಪ್ರಮುಖ ಕಸದ ರಾಶಿ ತಲುಪುವ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಕಸದ ವಿಲೇವಾರಿ ಬಳಿಕ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. 2025 ದೆಹಲಿಯ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಗತಿಯ ವರ್ಷ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೂ ಈ ಪ್ರಗತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಗಡುವುಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.

ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ: ಇದಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾಲ್ಸ್ವಾ, ಸಿಂಘೋಲಾ, ನರೇಲಾ - ಬವಾನಾ ಮತ್ತು ಓಖ್ಲಾದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5,100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಎಂಸಿಡಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಂಸಿಡಿಯ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವೆಗಳ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದೀಪ್ ಕಪೂರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 361.42 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಹೊಸ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಎಂಸಿಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 6,550 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 11,000 ಟನ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಸದ್ಯ ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 1,800 ಟನ್ ಭಲ್ಸ್ವಾದಲ್ಲಿ, 700 ಟನ್ ಸಿಂಘೋಲಾದಲ್ಲಿ, 1,400 ಟನ್ ಓಖ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1,200 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Last Updated : December 20, 2025 at 7:42 PM IST

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

