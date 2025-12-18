2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದೇಟು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಗ್ರವಾದದ ನಡುವೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತ ಭಾರತ
2025ನೇ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದ ಲಾಭ, ನಷ್ಟಗಳೇನು?. ಈ ವರ್ಷ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 18, 2025 at 8:27 PM IST
ಸೌರಭ್ ಶುಕ್ಲಾ
ನವದೆಹಲಿ: 2025ನೇ ವರ್ಷವು ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಘಟನಾವಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತವು ಬಹು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ ಸುಂಕಗಳು, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಬಲವಾದ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 2025 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, GDP ಶೇಕಡಾ 8.2 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ರಫ್ತಾಗುವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಫ್ತುಗಳಿಂದ ಈ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು GST ದರಗಳನ್ನು ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ನಂಬಿಕೆ.
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆವೇಗ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊ. ಮಹೇಂದ್ರ ದೇವ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಸುಸಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಹಣದುಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 'ಗೋಲ್ಡಿಲಾಕ್ಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಶೇಕಡಾ 2ರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೆಪೊ ದರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.25 ಶೇಕಡಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 12 ರಿಂದ 22 ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸ್ಥೂಲ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಅಪಾಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತವು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಿಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವರ್ಷದ ಮೊದಲಾರ್ಧವು ಶೇಕಡಾ 8 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 2025-26 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಶೇಕಡಾ 7 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಫ್ತು ಏರಿಕೆ, ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ದೃಢ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ - ನವೆಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ರಫ್ತುಗಳು 562 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 533 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಇದು ಶೇಕಡಾ 5.43 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ನಗರ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ರ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ, ಆಹಾರೇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೃಷಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಳಿಕೆಯ ನಿರಂತರ ಪರಿಣಾಮ, ಸೌಮ್ಯ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ವಿತ್ತೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂತಹ ದೇಶೀಯ ಅಂಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹ್ಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಅಪಾಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾತುಕತೆಗಳ ತ್ವರಿತ ಮುಕ್ತಾಯವು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, 2025-26 ರ ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 7.3 ರಷ್ಟು, ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7.0 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 6.5 ರಷ್ಟು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತ ಕಳವಳಕಾರಿಯಲ್ಲ: ಈ ವರ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ದಾಖಲೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಪ್ರತಿ ಡಾಲರ್ಗೆ 91 ರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. CARE Edge ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ, ದುರ್ಬಲ ಬಂಡವಾಳದ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಭಾರತ - ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಸುತ್ತಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಸೀಮಿತ ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಮೃದು ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಯುಎಸ್ ದರ ಕಡಿತಗಳಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ, 2026 ಹಣಕಾಸಿನ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ 87 ರ ಕಡೆಗೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ: ಭಾರತದ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವಿದೆ. ಸುನಿಲ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಶಿವ್ ನಾಡರ್ ಭಾರತದ ಐದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದ ಪರಿಣಾಮ: ಅಮೆರಿಕವು ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದಾಗ್ಯೂ, ನವೆಂಬರ್ 2025 ರ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಸ್ಗೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತು 7.0 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 6.3 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ (ಜಿಟಿಆರ್ಐ) ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷದ ಆರಂಭವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 10 ಪ್ರತಿಶತ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕದ ಅಡಿ ರಫ್ತುಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 8.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 8.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿತು. ನಂತರ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂಕಗಳು 10 ರಿಂದ 25 ಮತ್ತು ನಂತರ 50 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಜಿಗಿದು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು 6.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಆಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತು. 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ರಫ್ತುಗಳು ವರ್ಷದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 5.5 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗೆ ಕುಸಿದವು ಎಂದಿದೆ.
ಜಿಟಿಆರ್ಐ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಜಯ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಟ್ಟದ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸುಂಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಫ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ದೂರುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ಎಯನ್ನು 50 ರಿಂದ 25 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು, ದಾಸ್ತಾನು ಆಧಾರಿತ ಇ - ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ಅಥವಾ ಜಿಎಂ ಕೃಷಿ ಆಮದುಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲು ಭಾರತ ಒಪ್ಪಬಾರದು. ರಫ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಇದು ಹತೋಟಿಗೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಫ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಫ್ತು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (ಸಿಪಿಐ) ದಿಂದ ಅಳೆಯಲಾದ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 0.25 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 1.4 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ. 0.71 ರಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾಸಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರವು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೇ. 4.26 ರಿಂದ ಶೇ. 0.25 ರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 0.71 ಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರವಿಳಿತ ಮತ್ತು ಕೋರ್ ಹಣದುಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕುಸಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ದಿನವನ್ನು 78,265 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ವರ್ಷವಿಡೀ ಅದು ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ (ಏರಿಳಿತ) ಕಂಡಿತು. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 85,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 71,449 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಎದುರಿಸಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 84,391 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ನವೆಂಬರ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಮಧ್ಯ ವರ್ಷದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2025ರ ವರ್ಷವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
